الأهلي ينفي استقالة محمد مرجان من إدارة النادي

المدير التنفيذي للأهلي لم يستقيل من منصبه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نفى مجلس إدارة النادي الأهلي، كل ما تردد حول تقديم محمد مرجان، المدير التنفيذي للقلعة الحمراء باستقالته.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن مرجان تقدم باستقالته من منصبه بالنادي الأهلي، لتنفي القلعة الحمراء كل ما تردد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العميد محمد مرجان يمارس عمله بشكل طبيعي، ولا صحة لما تردد حول استقالته من منصبه.

عماد النحاس: #الأهلي عانى كثيرًا خلال هذا الموسم من الإصابات، يجب أن يكون هناك حالُا لمثل هذه الأمور.🧐 pic.twitter.com/CqvuaOxm9q — جول مصر (@goaleg) April 25, 2019

مرجان سافر إلى الأسكندرية، من أجل حضور مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

كل ما تردد حول استقالة مرجان، جاء بعد غيابه عن الحضور للنادي الأهلي الأيام الماضية، بسبب تعرضه لوعكة صحية خفيفة، ولا يوجد أي خلافات.

الأهلي يواجه المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس، على ملعب حرس الحدود بالمكس في مدينة الأسكندرية.