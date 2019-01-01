الأهلي يكشف موعد عودة سعد سمير من الإصابة

الأهلى واجه في الفترة الأخيرة أزمة في خط الدفاع

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن موعد عودة سعد سمير مدافع الفريق، للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.

وكان سعد سمير قد غاب عن الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب إصابة في العضلة الخلفية، حيث خضع لبرنامج تأهيلي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن اللاعب جاهزًا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

وأكد الجهاز الطبي أن مشاركة اللاعب من عدمها في صفوف الفريق أساسيًا تعود للمدير الفني مارتن لاسارتي أمام الساورة.

ويبدأ الأهلي مشواره الإفريقي في مرحلة المجموعات، اليوم السبت، أمام فيتا كلوب الأنجولي ضمن مباريات الجولة الأولى.