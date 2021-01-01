الأهلي يكشف حقيقة حسم نقاط منه بسبب قضية دجانيني

هل سيتم حسم نقاط من الأهلي؟

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، حول خصم نقاط منه هذا الموسم، بسبب قضية لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، لاعب الفريق السابق.

دجانيني رحل عن صفوف الأهلي بعدما قام بفسخ عقده، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية من جانب إدارة ناديه، ليرحل عن صفوف الراقي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن القرار الأخير الصادر ضد إدارة الأهلي، جاء بشأن المساهمة التضامنية من انتقال تافاريس، ليس له علاقة بقضيته المنظورة حاليًا، والتي تتعلق بفسخ عقده، ولكنها قضية كانت على إحدى الإدارات السابقة.

وأضافت الصحيفة أن كل ما تردد حول خصم نقاط من النادي الأهلي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت أن قضية فسخ عقد دجانيني لم يصدر فيها أي حكم من جانب محكمة التحكيم الرياضية "كأس" حتى الآن، حيث تعمل إدارة النادي على إغلاق الملف، وفي حالة عدم السداد، وإصدار قرارًا بالإيقاف عن التسجيل سيكون مؤقتًا، وسينتهي مع السداد.

الأهلي يواجه أزمة في عدم سداد مساهمة تضامنية للاعب تافاريس، تصل إلى حوالي 1.5 مليون ريال، كان يجب دفعها لأحد الأندية التي لعب لها اللاعب، ليربط فيه مراقبون قضية المساهمة التضامنية بالقضية المرفوعة من جانب الأهلي بسبب فسخ العقد ضد اللاعب.

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الأهلي يواجه الآن قضيتين منظورتين لدى "كأس"، الولى شكوى دجانيني بسبب تأخر رواتبه لأكثر من شهرين، والثانية ضد الأهلي من المكتب الذي يدير أعمال اللاعب، ويطالب النادي بمبالغ متأخرة من عمولة انتقال دجانيني عام 2018.