الأهلي يقدم شكوى للكاف ضد حضور رئيس الزمالك اجتماع اتحاد الكرة

الأحداث تتصاعد بين قطبي الكرة المصرية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي "كاف" بسبب حضور مرتضى منصور، رئيس الزمالك، اجتماع اتحاد الكرة الأخير.

ويجري حالياً اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي بمقره لبحث نتائج اجتماع لجنة الأندية الأخير باتحاد الكرة والرد على الهجوم الذي تعرض له الفريق مؤخراً.

وأعلن الأهلي تقدمه بالشكوى للاتحاد الأفريقي في أعقاب حضور منصور الاجتماع على الرغم من إيقافه من قبل كاف في وقت سابق.

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استبدل ما تحته خط في العبارة السابقة بالإجابة الصحيحة ✍️ pic.twitter.com/hvn4PvJZIo — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

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ويعتبر حضور منصور غير قانونياً ومخالفاً للقواعد، ولكن يشترط توفر خطاب يثبت رسمية اجتماع لجنة الأندية باتحاد الكرة.

وأكد حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للأهلي، تقدمه بالشكوى بعد تأكده أن الاجتماع عُقد بصفة رسمية وليس ودية من قبل اتحاد الكرة المصري.

وكان الأهلي قد انتصر على حرس الحدود بهدف نظيف مساء الجمعة في الدوري المصري.