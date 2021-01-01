الأهلي يفقد لاعبه 3 أسابيع بسبب جراحة عاجلة

لاعب الأهلي سيغيب عن مواجهة الشباب المهمة

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي سيفقد أحد أهم لاعبيه لمدة 3 أسابيع بحد أقصى، بسبب جراحة عاجلة بالأنف، ستجعله لن يستطيع المشاركة مع الفريق الفترة المقبلة.

الأهلي تعادل أمس الأربعاء مع نظيره العين بهدف لمثله، في مباراة الجولة 19 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن حسين المقهوي لاعب وسط الأهلي تأكد غيابه عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بحدث أقصى، بعد إجرائه جراحة في الجيوب الأنفية.

المقهوي سيدخل برنامجًا لياقيًا، بعد فترة الراحة التي حصل عليها من جانب الطبيب الذي أجرى له الجراحة، وبالتالي سيغيب عن مواجهتي الشباب والفيصلي.

ومن المقرر أن يعود حسين المقهوي للمشاركة مع الأهلي في المباريات الرسمية، بداية من مواجهة ضمك بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأجرى حسين المقهوي الجراحة بعد نهاية مواجهة ديربي جدة أمام الاتحاد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري.