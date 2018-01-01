الأهلي يفتقد خدمات سعد سمير 4 أسابيع

طبيب الشياطين الحمر يوضح إصابة المدافع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد غياب سعد سمير؛ مدافع الأهلي المصري، عن المشاركة في التدريبات والمباريات لمدة لن تقل عن أربعة أسابيع، إثر الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأصيب المدافع خلال مواجهة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري، على استاد السلام، ولم يستطع على إثرها استكمال شوط المباراة الثاني.

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خالد محمود؛ طبيب الشياطين الحمر، أوضح أن الأشعة التي أجراها سمير، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وفترة العلاج ستستمر أربعة أسابيع.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الفريق العسكري بثنائية نظيفة، سجلها مروان محسن، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 بالدوري الممتاز.

المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ولا يزال له ستة لقاءات مؤجلة.