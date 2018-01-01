النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

الأهلي يفتقد خدمات سعد سمير 4 أسابيع

التعليقات()
طبيب الشياطين الحمر يوضح إصابة المدافع

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

تأكد غياب سعد سمير؛ مدافع الأهلي المصري، عن المشاركة في التدريبات والمباريات لمدة لن تقل عن أربعة أسابيع، إثر الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأصيب المدافع خلال مواجهة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري، على استاد السلام، ولم يستطع على إثرها استكمال شوط المباراة الثاني.

جونيور أجايي يُشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

اختيارات المحررين

خالد محمود؛ طبيب الشياطين الحمر، أوضح أن الأشعة التي أجراها سمير، أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وفترة العلاج ستستمر أربعة أسابيع.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الفريق العسكري بثنائية نظيفة، سجلها مروان محسن، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 بالدوري الممتاز.

المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ولا يزال له ستة لقاءات مؤجلة.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق