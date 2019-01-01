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الدوري المصري الممتاز

الأهلي يغلق تدريباته لنهاية الدوري للتركيز

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لاسارتي يقرر إغلاق التدريبات
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قرر الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إغلاق تدريبات الفريق، حتى نهاية الموسم.

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 32 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء قرار لاسارتي بهدف حاجة الفريق للتركيز في باقي المباريات، من أجل تحقيق الفوز خلالهم والحفاظ على لقب الدوري.

الأهلي يتصدر ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 67 نقطة، بفارق بقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدفين دون رد، خلال الجولة الأخيرة بالدوري، مستغلًا تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدي.

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