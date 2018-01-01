الأهلي يعلن قائمته لمواجهة الداخلية بالدوري
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة محمد يوسف، عن قائمة فريقه لمواجهة الداخلية، المؤجل من الإسبوع السادس من الدوري الممتاز.
ويغيب عن القائمة وليد سليمان وحسام عاشور، وعلي لطفي ومحمد نجيب وصلاح محسن وسعد سمير، بسبب الإصابة التي تعرضا لها مؤخرًا.
عن العام الماضي وطموحات العام المقبل 🙌
الانتقال لنادي الـ @Ettifaq والمشاركة في كأس العالم 🏆
اختياراته لـ أفضل 3 لاعبين عرب 📜
وحديث خاص عن الساحر يوسف المساكني 🎩
الروج يتحدث لـ @GoalAR بعد اختياره في قائمة #جول25 🗣️ pic.twitter.com/fbin8p6Ew8— جول مصر (@goaleg) December 28, 2018
وشهدت القائمة انضمام 20 لاعبًا وهم:
حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف، محمد هاني، أحمد علاء، أحمد فتحي، علي معلول، باسم علي، كريم نيدفيد.
خط الوسط: هشام محمد، اسلام محارب، أحمد حمودي، مؤمن زكريا، ميدو جابر، عمرو السولية، محمد شريف، أحمد الشيخ، ناصر ماهر.
خط الهجوم:مروان محسن، وليد أزارو.
وستشهد مباراة الداخلية، تواجد المدرب الأوروجوياني، مارتين لاسارتي على المقاعد، المدير الفني الجديد للفريق، لمتابعة لاعبي الأهلي عن قرب.