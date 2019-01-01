الأهلي يعلن فترة غياب حمدي فتحي

حمدي فتحي يعاني من تمزق بالعضلة الخلفية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن خالد محمود طبيب فريق النادي الأهلي، عن مدة غياب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، والذي تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية.

حمدي فتحي تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، خلال مباراة بتروجيت الأخيرة، خرج على إثرها خلال سير المباراة.

وخضع حمدي فتحي لآشعة لمعرفة مدى إصابته، حيث بينت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

🗞️ نادي جراسهوبرز السويسري يفكر في إقالة المدرب تورستن فينك من تدريب الفريق، والتعاقد مع كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، بحسب تقارير صحفية سويسرية صدرت صباح اليوم 🗞️



مع تذبذب أداء الزمالك مؤخرًا.. إذا كنت ممن يتخذون القرار بالنادي، هل ستوافق أم ترفض؟ 🤔 pic.twitter.com/Zpd6Tv6Yru — جول مصر (@goaleg) March 6, 2019

وأشار الجهاز الطبي للأهلي إلى أن حمدي فتحي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع مقبلة.

صلاح محسن مهاجم الأهلي كان قد تعرض للإصابة أمس الثلاثاء، بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة، خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

الأهلي سافر إلى الكونغو الديمقراطية، لمواجهة فيتا كلوب، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.