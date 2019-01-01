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الأهلي يعلن فترة غياب حمدي فتحي

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حمدي فتحي
حمدي فتحي يعاني من تمزق بالعضلة الخلفية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن خالد محمود طبيب فريق النادي الأهلي، عن مدة غياب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، والذي تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية.

حمدي فتحي تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، خلال مباراة بتروجيت الأخيرة، خرج على إثرها خلال سير المباراة.

وخضع حمدي فتحي لآشعة لمعرفة مدى إصابته، حيث بينت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار الجهاز الطبي للأهلي إلى أن حمدي فتحي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع مقبلة.

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صلاح محسن مهاجم الأهلي كان قد تعرض للإصابة أمس الثلاثاء، بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة، خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

الأهلي سافر إلى الكونغو الديمقراطية، لمواجهة فيتا كلوب، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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