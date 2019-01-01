الأهلي يعلن طبيعة إصابة حسام عاشور

حسام عاشور لم يستكمل المباراة وخرج بين الشوطين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعرض حسام عاشور، قائد ولاعب وسط فريق النادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة حرس الحدود، بالدوري الممتاز، أدت إلى عدم استكماله المباراة.

عاشور خرج بين شوطي المباراة، بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث حل كريم نيدفيد بديلًا له.

وأشار خالد محمود طبيب الأهلي خلال تصريحات صحفية، إلى أن حسام عاشور يعاني من الشد في منشأ العضلة الأمامية.

طبيب الأهلي أشار إلى أن عاشور سيجري الآشعة من أجل الاطمئنان على الإصابة، ومعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

وفاز الأهلي على حرس الحدود بهدف دون رد، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري الممتاز، بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام.