الأهلي يعلن: جلسة طارئة لتحديد موقفنا من مباريات الدوري والكأس

أزمة الدوري مستمرة، خاصة بعد تجاهل اتحاد الكرة لبيان الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، عقد جلسة طارئة يوم السبت المقبل، لدراسة موقف النادي من أزمة مباريات الدوري المصري الممتاز.

مجلس القلعة الحمراء كان قد أصدر منذ أيام عدة قرارات، جاء على رأسها إعلان انسحابه من الدوري حال استكمال مباريات المسابقة بعد كأس أمم أفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)

وتجاهل اتحاد الكرة قرار الأهلي، وأعلن أمس الثلاثاء، رسميًا اعتماد جدول المباريات الذي أعلن مؤخرًا، والذي يفيد باستكمال المباريات بعد البطولة الأفريقية بعد رفض المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني للمنتخب الوطني، تأخر انطلاق معسكر الفريق، الذي يبدأ في السادس من يونيو المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال الأهلي في بيان رسمي: "يعقد مجلس الإدارة استكمالًا لاجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الماضي، وذلك لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس، ويستعرض المجلس الموقف كاملًا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي".

يذكر أن المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب الوصافة، وله مباراة واحدة، بينما يحل الزمالك ثالثًا بـ66 نقطة وله خمس مباريات متبقية.