الأهلي يعلن جاهزية أيمن أشرف لصن داونز وسبب استبعاد محمود وحيد

الثنائي غاب عن مواجهة الاتحاد السكندري اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي المصري بقيادة خالد محمود، جاهزية أيمن أشرف؛ مدافع الفريق، للمشاركة في اللقاء المقبل أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

الشياطين الحمر سيطيرون إلى جنوب أفريقيا لمواجهة بطلها في السادس من إبريل الجاري، بذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الجهاز الطبي أن أشرف أصبح جاهزًا من الناحية الطبية، بعدما كان قد غادر معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندري، إثر معاناته من آلام في الظهر.

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على جانب آخر، غاب محمود وحيد؛ مدافع المارد الأحمر، كذلك عن مواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام حاليًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ27 بالدوري المصري الممتاز.

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب شكى من إجهاد عضلي عام، تسبب في إبعاده عن المباراة.

الطبيب أكد أن وحيد سيكون جاهزًا للمشاركة في مواجهة صن داونز، حيث لن يعوقه الإجهاد عن المشاركة.

يذكر أن الأهلي سيطير إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة غدًا الأربعاء، فيما سيقام لقاء الإياب على استاد الجيش بالسويس في 13 من الشهر الجاري.