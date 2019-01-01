الأهلي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة سعد سمير

المدافع لم يتمكن من استكمال موادهة صن داونز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح خالد محمود؛ طبيب الأهلي المصري، تعرض سعد سمير؛ مدافع الفريق، لإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي.

المدافع لم يستطع إكمال شوط اللقاء الأول، حيث خرج متأثرًا بإصابته بعد اصطدامه مع حارس الفريق المنافس.

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وأكد الطبيب أن الكدمة أدت إلى تورم في الركيبة بشكل كبير، على أن يجري أشعة بعد العودة للقاهرة، لتحديد مدة غيابه عن التدريبات وموعد عودته للمشاركة في المران والمباريات.

وتلقى الأهلي هزيمة هي الأثقل في تاريخه الأفريقي أمام صن داونز بخماسية نظيفة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مصر على ملعب الجيش بالسويس، في 13 من إبريل الجاري.