النتائج المباشرة
الانتقالات

الأهلي يعلن إعارة حمدي وياسر ريان للجونة رسميًا

التعليقات()
Egypt
الأهلي يقرر إعارة الثنائي حتى نهاية الموسم

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي، عن إعارة ثنائي الفريق أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان، إلى صفوف فريق الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وحتى نهاية الموسم.

وأكد أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، خلال تصريحات صحفية، على أن إعارة أحمد حمدي وأحمد يسار ريان، تبدأ في شهر يناير، لمدة 6 أشهر مقبلة.

ولم يشارك أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان مع الأهلي في هذا الموسم سوى في مباراة واحدة، أمام الترسانة في دور الـ32 بكأس مصر.

اختيارات المحررين

يأتي ذلك في ظل إعادة هيكلة فريق الأهلي، تحت قيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني الجديد للأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز مساء يوم الجمعة المقبل، في المباراة المؤجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الموضوع التالي:
رونالدو ثاني الأكثر بحثًا في إيطاليا بـ2018 - من الأول؟
الموضوع التالي:
الإسماعيلي يتحرك من قاع الدوري بفوز على المقاولون العرب
الموضوع التالي:
بسبب بوطيب - الزمالك يحيل مديره التنفيذي للتحقيق
الموضوع التالي:
الزمالك يعلن إعارة دونجا للإسماعيلي لنهاية الموسم
الموضوع التالي:
وكيل أوزيل يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن أرسنال
إغلاق