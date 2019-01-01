الأهلي يعلن إعارة حمدي وياسر ريان للجونة رسميًا

الأهلي يقرر إعارة الثنائي حتى نهاية الموسم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن النادي الأهلي، عن إعارة ثنائي الفريق أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان، إلى صفوف فريق الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وحتى نهاية الموسم.

وأكد أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، خلال تصريحات صحفية، على أن إعارة أحمد حمدي وأحمد يسار ريان، تبدأ في شهر يناير، لمدة 6 أشهر مقبلة.

ولم يشارك أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان مع الأهلي في هذا الموسم سوى في مباراة واحدة، أمام الترسانة في دور الـ32 بكأس مصر.

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يأتي ذلك في ظل إعادة هيكلة فريق الأهلي، تحت قيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني الجديد للأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز مساء يوم الجمعة المقبل، في المباراة المؤجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.