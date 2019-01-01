الأهلي يعاقب حسين الشحات بعد أحداث لقاء الاتحاد السكندري

حسين الشحات أبدى غضبه بعد تغييره

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وقع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، غرامة مالية على حسين الشحات صانع ألعاب الفريق، بعد ما بدر منه خلال مباراة الاتحاد السكندري.

حسين الشحات كان قد اعترض بشكل غير لائق على تغييره خلال الشوط الثاني من مباراة الاتحاد السكندري، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن سيد عبد الحفيظ أخطر حسين الشحات بالعقوبة الموقعة عليه بعد المباراة.

الأهلي يقرر تغريم حسين الشحات ماليًا بعد ما بدر منه في مباراة أمس أمام الاتحاد 💢 pic.twitter.com/z2J1B6AqUp — جول مصر (@goaleg) April 3, 2019

وكان الأوروجوياني مارتين لاسارتي قد أعلن عن قائمة الأهلي التي تستعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دوري أبطال إفريقيا، والتي تشهد انضمام حسين الشحات.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا مساء اليوم الأربعاء، لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء أمس الثلاثاء.