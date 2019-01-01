الأهلي يطمئن على محمد محمود بعد جراحة الصليبي

صدمة لجماهير الأهلي بسبب إصابة محمد محمود

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اطمئن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على محمد محمود لاعب وسط الفريق، بعد إجراء الأخير عملية جراحية مؤخرًا في ألمانيا.

وكان محمد محمود قد تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف بالركبة في أولى مشاركاته مع الأهلي في الشهر الجاري.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن سيد عبدالحفيظ اطمئن على محمد محمود هاتفيًا، بعد جراحة الرباط الصليبي الذي أجراها في ألمانيا.

ومن المقرر أن يغادر محمد محمود المستشفى في ألمانيا، لبدء أولى مراحل العلاج خلال الأيام المقبلة، حتى يعود لصفوف الأهلي مرة أخرى.

وتقدر مدة غياب محمد محمود، لاعب وسط الأهلي، إلى 8 أشهر لتكون صدمة كبيرة لجماهير الأحمر في بداية مشوار اللاعب مع الفريق.

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ويواجه الأهلي نظيره مصر للمقاصة، اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.