الأهلي يطمئن على السولية والشناوي قبل مواجهة فيتا كلوب

لاسارتي يطمئن على جاهزية الشناوي والسولية قبل مواجهة الأهلي أمام فيتا كلوب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اطمأن مدرب النادي الأهلي مارتن لاسارتي على جاهزية نجم الفريق عمرو السولية قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

وسيحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فيتا كلوب الكونغولي مساء السبت المقبل في إطار دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحول ذلك، ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن لاسارتي حرص على الاطمئنان على جاهزية السولية خاصة أنه غاب عن مباراة بتروجيت الأخيرة بسبب الإصابة.

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بل وكان متوقعًا 🤦‍♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟



كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ مارس ٢٠١٩

وكان السولية قد أجرى تدريبات خاصة أمس الخميس على هامش المران الجماعي للفريق قبل السفر والذي لم يشارك فيه بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي جاهزية الحارس الدولي محمد الشناوي للسفر مع بعثة الفريق إلى الكونغو.

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يذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط، بينما يقبع فيتا كلوب الكونغولي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط فقط.