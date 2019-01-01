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غينيا

الأهلي يطمئن على إصابة وليد سليمان مع منتخب مصر

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وليد سليمان أصيب خلال مباراة غينيا الودية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاتصال بلاعب منتخب مصر وليد سليمان، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وليد سليمان تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب مصر الودية أمام غينيا التي أقيمت مساء أمس الأحد، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن وليد سليمان أكد لسيد عبد الحفيظ على أن حالته تحسنت بشكل كبير، بعد معاناته من كدمة خلال مباراة غينيا.

ويحتاج وليد سليمان لراحة لمدة 24 ساعة فقط، ليعود بعدها إلى المشاركة في تدريبات منتخب مصر بشكل طبيعي.

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منتخب مصر تحرك نحو القاهرة، بعد انتهاء معسكره الذي أقيم في برج العرب بالأسكندرية، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة الافتتاح بكأس أمم إفريقيا أمام زيمبابوي، مساء يوم الجمعة المقبل.

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