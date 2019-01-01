الأهلي يطلب من وزير الداخلية السعة الكاملة لبرج العرب أمام صن داونز

هل يفعلها الأهلي ويعوض الهزيمة ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إرسال خطابًأ إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لطلب حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد برج العرب، في لقاء صن داونز.

الأهلي سيستضيف صن داونز الجنوب إفريقي مساء يوم السبت المقبل 13 أبريل، على ملعب برج العرب، في إياب دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي إلى أن الخطيب طلب من وزير الداخلية، حضور الجماهير المباراة بالسعة الكاملة لملعب المباراة، لمساندة الفريق في تلك المهمة الصعبة.

مجلس إدارة #الأهلي يحدد مبلغ عشرة جنيهات لبيع تذاكر مباريات الفريق أمام صن داونز.🧐 pic.twitter.com/xegmeMGl9a — جول مصر (@goaleg) April 8, 2019

رئيس الأهلي أكد خلال خطابه لوزير الداخلية على الدور الكبير الذي يلعبه الأمن وقياداته لمساندة كافة الأندية التي تمثل مصر في المحافل القارية.

الخطيب شدد على أنه يعلم جيدًا حجم الجهد الذي تبذله وزارة الداخلية، لتأمين وسلامة الجميع، وأنها ستعمل على مساندة ودعم الأهلي في مواجهة صن داونز.

الأهلي كان قد خسر في مباراة الذهاب بخمسة أهداف دون مقابل، حيث يحتاج للفوز بفارق 6 أهداف في لقاء العودة من أجل الصعود لنصف النهائي.