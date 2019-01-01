الأهلي يصل للمباراة 1500 في الدوري والزمالك يستعد للتساوي معه
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
خاض الأهلي مباراته رقم 1500 في الدوري المصري الممتاز، أمام الانتاج الحربي، في الجولة 22 من الدوري المصري.
وانتهت المباراة، بفوز الأهلي بنتيجة هدف نظيف، من توقيع عمرو السولية.
وحقق الأهلي 1005 فوز في الدوري المصري منذ الظهور الأول عام 1948-49، كأكثر فريق حقق انتصارات في الدوري المصري.
كما يعد الأقل خسارة برصيد 158 مباراة وكذلك الأقل تعادلاً برصيد 337 مباراة.
وكان الأهلي قد وصل الموسم الماضي إلى 2500 هدفًا في الدوري المصري كأكثر فريق يصل لهذا الرقم، والأكثر تحقيقاً للنقاط.
#الأهلي يواصل الانتصارات في الدوري المصري pic.twitter.com/GbFXYfVtvs— جول مصر (@goaleg) February 16, 2019
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق 6 نقاط عن الصدارة.
وسيكون الزمالك على موعد مع معادلة رقم الأهلي غدًا عند لقاء إنبي في ختام مباريات الجولة، كون الفريقين لم يعرفا طعم الهبوط في الدوري المصري.