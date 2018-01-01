الأهلي يصدر بيان شكر للهلال: موقفكم غير مستغرب

ماجد النفيعي يثمن بادرة محمد بن فيصل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، بيانًا لتوجيه الشكر لنظيره في الهلال على موقفه من مشجع الراقي، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

وكان المشجع الأهلاوي محي الدين أمين الباز قد توفي في المدرجات عقب هزيمة الراقي أمام الشباب بهدف نظيف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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مجلس الزعيم أعلن صباح اليوم الأربعاء، أنه قرر تخصيص عائد حصته من تذاكر مواجهته أمام الأهلي، لصالح أسرة المشجع الأهلاوي الراحل.

وقدم ماجد النفيعي؛ رئيس الأهلي، الشكر لمجلس الهلال، واصفًا موقفه بغير المستغرب، مؤكدًا على تلاحم أبناء المجتمع الواحد، وأهمية التعاون بين الأندية للارتقاء بمستوى الرياضة السعودية ونبذ التعصب.

شكراً لكم على هذه البادرة غير المستغربة..@Alhilal_FC pic.twitter.com/nWIt8SeOYa — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

ومن المقرر أن يقام كلاسيكو الهلال والأهلي بعد غدٍ الجمعة، على ملعب مدينة الملك سعود بالجولة الـ14 في الدوري.

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ويتصدر الموج الأزرق جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، متفوقًا بست نقاط عن الراقي، صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة.