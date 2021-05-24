الأهلي يسعى للتعاقد مع نونو سانتو .. وكشف تفاصيل العرض

الأهلي يسعى للتعاقد مع نونو سانتو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن تطورات سعي الأهلي للتعاقد مع مدير فني أجنبي قبل انطلاق الموسم الجديد عقب القرار برحيل ريجيكامب نهاية الموسم.

ويمتد عقد ريجيكامب مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، وأشارت تقارير إلى أن إدارة الراقي قررت عدم التمديد للمدرب الروماني بسبب تراجع مستوى الفريق.

لماذا يرحل ريجيكامب عن الأهلي؟

أكدت تقارير صحفية، أن ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي الجديد قرر البحث عن مدير فني أجنبي قوي للتعاقد معه لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

ريجيكامب لم يستطع التأهل في دوري أبطال آسيا بالأهلي إلى دور الـ16 بالإضافة إلى النتائج الصادمة في المباريات الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين.

من المرشحين لتدريب الأهلي؟

كشفت عدة تقارير خلال الأيام الماضية، سعي الأهلي في التعاقد مع مدير فني أجنبي ذو سيرة كبيرة، حيث تسعى الإدارة دعم الفريق في كل الأماكن من أجل المنافسة بقوة في الموسم الجديد.

آخر هؤلاء المدربين الذين دخلوا دائرة ترشيح تدريب الأهلي في الموسم الجديد، هو الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي.

نونو سانتو يظهر في دائرة الترشيحات

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن دخول البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق لفريق ولفرهامبتون الإنجليزي، دائرة ترشيحات تدريب الأهلي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "A Bola" البرتغالية، اليوم الإثنين، أن الأهلي على استعداد لدفع ما يقرب من 3 ملايين يورو سنويًا كراتب للمدرب البرتغالي.

ماذا قدم ريجيكامب مع الأهلي؟

قاد الروماني ريجيكامب تدريب الأهلي منذ بداية أبريل الماضي، بعد تراجع مستوى الفريق ورحيل فلادان ميلويفيتش المدير الفني السابق للفريق.

ولعب الأهلي تحت قيادة ريجيكامب 9 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 3 وتلقى 3 هزائم، وودع منافسات دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.

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