الأهلي يسعى لتمديد استعارة رمضان صبحي

رمضان صبحي قدم مستوى رائع في المباريات الأخيرة مع الأهلي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

قام مسؤولو النادي الأهلي، بمخاطبة هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لمد استعارة رمضان صبحي جناح الفريق الأحمر الحالي.

وقدم رمضان صبحي خلال المباريات الأخيرة أداء مميز مع الأهلي بعد عودته، مما دفع مسؤولي الفريق لفتح محادثات مع النادي الإنجليزي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي استغل رحيل دافيد فاجنر المدير الفني للفريق الإنجليزي والذي كان قد تعاقد مع رمضان صبحي، وفتح مفاوضات مد استعارة اللاعب. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأشارت التقارير أن الأهلي سيحاول شراء اللاعب نهائيًا، أو مد الاستعارة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال المباريات الأخيرة.

رمضان صبحي احترف عن طريق ستوك سيتي،قبل أن ينتقل بداية الموسم الماضي إلى هيدرسفيلد تاون، ولكن لم يحصل على الفرصة الكاملة.

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