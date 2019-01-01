الأهلي يسعى لترضية أحمد فتحي في عقده الجديد

الأهلي يسعى لتمديد عقد أحمد فتحي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الأهلي يسعى لترضية أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق في عقده الجديد الذي اقترب من توقيعه.

ويعد أحمد فتحي من أبرز اللاعبين في الفترة الحالية في الأهلي ومن نجوم الفريق وتسعى الإدارة لترضيته بالشكل المناسب من أجل تمديد عقده.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي في طريقه لتجديد عقد فتحي وزيادة المقابل المادي في الموسم من أجل ترضيته.

وأشارت التقارير أن المقابل المادي لأحمد فتحي سيرتفع من 3 ملايين جنيه إلى 5 ملايين كراتب في الموسم الواحد من أجل توقيع عقده الجديد.

وشهدت الفترة الأخيرة مفاوضات قوية بين الطرفين حيث يرغب فتحي المساواة بالفئة الأكبر في الفريق مثل حسام عاشور ووليد سليمان.

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ويسعى الأهلي للحفاظ على نجوم الفريق في الموسم الجديد من أجل المنافسة على لقب الدوري المصري والبطولات الإفريقية في الموسم القادم.