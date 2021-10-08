الأهلي يستغل منع الزمالك من القيد ويخطف لاعبه الجديد

خطوة واحدة لتكتمل الصفقة

استغل النادي الأهلي السعودي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم منع الزمالك المصري من القيد لفترتي انتقالات وخطف لاعبه الجديد حمدي النقاز، حسبما أفادت صحيفة عكاظ السعودية.

النقاز كان قد فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد في يناير 2020 لعدم حصوله على مستحقاته المالية واجبة السداد، وقد رفع قضية على النادي المصري مطالبًا بقيمة عقده كاملًا.

الزمالك وللهروب من تلك القضية اتفق مع اللاعب على العودة مجددًا مقابل التنازل، وقد تم ذلك بالفعل وأعلن النادي المصري تعاقده رسميًا مع الظهير الأيمن في صفقة انتقال حر بعدما فسخ الأخير تعاقده مع الترجي التونسي.

الزمالك كان يأمل في إلغاء حكم فيفا إيقافه من القيد فترتين لكن هذا لم يحدث ليُصبح موقف لاعبيه الجدد وأبرزهم النقاز وعمر كمال عبد الواحد معلقًا ما بين الإعارة أو فسخ العقود.

مصادر صحفية سعودية كانت قد تحدثت خلال اليومين الأخيرين عن رغبة الأهلي في التعاقد مع اللاعب التونسي ليُسجله بدلًا من ليوبومير فيسا الذي تخلى عنه النادي بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

وقد أكدت صحيفة عكاظ السعودية في وقت متأخر من مساء الجمعة أن الإدارة الأهلاوية توصلت لاتفاق مع النقاز بالفعل على ارتداء قميص الراقي خلال الموسم الجاري، وأوضحت مصادر أخرى أن الأهلي ينتظر موافقة لجنة الاحتراف على الصفقة ليُتمها رسميًا.