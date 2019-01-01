الأهلي يستعيد خدمات عمر السومة قبل لقاء الشباب

المهاجم السوري يتعافى ويعود للأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استعاد فريق نادي أهلي جدة لاعبه السوري عمر السومة، قبل مباراة الشباب، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي.

أهلي جدة سيواجه الشباب مساء يوم الجمعة، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عمر السومة بات جاهزًا لقيادة هجوم الأهلي أمام الشباب في مباراة الجمعة.

فيلانويفا

زياد الصحفي

سعود عبد الحميد

سانوجو

جمال باجندوح

كريم الأحمدي

عبد العزيز البيشي



7⃣ لاعبين من الاتحاد يواجهون خطر الغياب أمام النصر إذا حصل أي منهم على بطاقة صفراء في مباراة الباطن! 👻 pic.twitter.com/FpAb7sdhPb — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 3, 2019

عمر السومة كان قد غاب عن مواجهات الأهلي الأخيرة، منذ أن تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية.

المهاجم السوري واحدًا من أهم عناصر الأهلي، حيث يتصدر قائمة هدافي فريقه برصيد 16 هدف.

عمر السومة في المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري السعودي، خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله والفرنسي بافيتيمبي جوميس والكاميروني توامبا.