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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الأهلي يستعيد خدمات عمر السومة قبل لقاء الشباب

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المهاجم السوري يتعافى ويعود للأهلي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

استعاد فريق نادي أهلي جدة لاعبه السوري عمر السومة، قبل مباراة الشباب، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي.

أهلي جدة سيواجه الشباب مساء يوم الجمعة، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عمر السومة بات جاهزًا لقيادة هجوم الأهلي أمام الشباب في مباراة الجمعة.

عمر السومة كان قد غاب عن مواجهات الأهلي الأخيرة، منذ أن تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية.

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المهاجم السوري واحدًا من أهم عناصر الأهلي، حيث يتصدر قائمة هدافي فريقه برصيد 16 هدف.

عمر السومة في المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري السعودي، خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله والفرنسي بافيتيمبي جوميس والكاميروني توامبا.

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