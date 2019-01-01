الأهلي يستعد للكشف عن قائمة الفريق عقب لقاء القمة

الأهلي يواجه الزمالك في لقاء القمة في "برج العرب"

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى النادي الأهلي في الوقت الحالي، لتحديد أسماء الراحلين قبل انطلاق الموسم الجديد، للكشف عن قائمة المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز، خلال الأسابيع الأخيرة من البطولة بعد منافسة قوية من الزمالك الذي سقط بالتعادل أمام الجونة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن هناك جلسات مكثفة بين الجهاز الفني والإدارة لتحديد أسماء الراحلين عن الفريق.

وسيتوج الأهلي بالدوري في لقاء القمة أمام الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها مساء غدًا الأحد على ملعب "برج العرب".

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ويجتمع محمود الخطيب رئيس النادي مع لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيلي وتضم في عضويتها كلًا من خالد بيبو وزكريا ناصف.

وحسم الأهلي البطولة بعد وصوله إلى النقطة 77 بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتسع الفارق مع الزمالك لخمسة نقاط قبل لقاء واحد من نهاية البطولة.