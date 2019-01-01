الأهلي يطلب من منتخب السعودية عودة يزيد البكر

الأهلي يستعد للهلال بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

بعثت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطلب خلاله عودة يزيد البكر، من صفوف المنتخب السعودي، إلى صفوف الراقي.

الأهلي نجح في ضم يزيد البكر من صفوف الفيصلي، لمدة 4 سنوات، ليستمر في صفوف الراقي حتى 2023.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن الأهلي طلب يزيد البكر، نظرًا لحاجة الفريق إلى خدماته، في باقي مباريات دوري أبطال آسيا.

وأبدى حسين الصادق، مدير المنتخب السعودي تفهمه لطلب الأهلي، باستبعاد يزيد البكر من قائمة المنتخب، لينضم لصفوف الراقي.

جاءت موافقة منتخب السعودية على عودة البكر إلى الأهلي، لأن القانون ينص على أحقية الفريق في الاحتفاظ باللاعب، لعدم تزامن البطولة مع "الأجندة الدولية".

الأهلي سيواجه الهلال مساء يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة المشعة.