الأهلي يرفض عرضًا إماراتيًا لضم علي معلول

علي معلول من أفضل لاعبين بالدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد, أن الأهلي تلقى عدة عروض من أجل ضم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق.

وكان معلول قد قدم مستوى أكثر من رائع مع الأهلي في الموسم الماضي، وأصبح من أفضل اللاعبين في الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، أن معلول تلقى عرضًا إماراتيًا من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير أن إدارة الأهلي رفضت تمامًا التفريط في علي معلول بأي مقابل مادي، حيث أصبح من ركائز الفريق الأساسية.

علي معلول أحدث حالة مغايرة في مركز الظهير الأيسر بالأهلي في الموسم الماضي، لما يقدمه من إحراز وصناعة أهداف والمساهمة في حسم الكثير من المباريات.

وتمكن علي معلول من إحراز 8 أهداف في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز، وصناعة مثلهم وهذه أرقامًا مميزة بكونه مدافع.