الأهلي يرفض التفريط في علي معلول

أهلي جدة يتمنى خطف معلول من الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تمسك النادي الأهلي المصري بالظهير الأيسر التونسي علي معلول، ورفض رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان معلول قد دخل اي حسابات أهلي جدة السعودي خلال الفترة الأخيرة لضمه لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن ليس هناك أي نية للتفريط في خدمات معلول خلال الفترة الحالية.

وأضاف: "لا نستطيع أن نفرط اي معلول لكونه أحد الركائز الأساسية في الفريق خلال الموسم المقبل من أجل الحفاظ على المستوى".

ويسعى أهلي جدة للبحث عن ظهير أيسر من أجل تدعيم الفريق خلال الموسم الجديد خاصة أن حسين عبدالغني تلقى انتقادات واسعة بعد أدائه أمام الهلال مؤخرًا.

وكان الأهلي السعودي قد تلقى هزيمة أمام نظيره الهلال في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.