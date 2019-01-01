الأهلي يرسل شكواه ضد رئيس الزمالك واتحاد الكرة للكاف والأوليمبية

عبده الليثي تويتر

أرسل النادي الأهلي، اليوم الأحد، شكواه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد حضور مرتضى منصور رئيس الزمالك اجتماع اتحاد الكرة الأسبوع الماضي.



وقرر الأهلي تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك واتحاد الكرة بسبب حضوره الاجتماع الأسبوع الماضي.



وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال انتهاك اللوائح، والسماح لرئيس الزمالك «الموقوف» من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي.



💬- شريف إكرامي: سيبقى #الأهلي كبيرا وعظيما بتاريخه ومواقفه قبل بطولاته وألقابه وسيظل التاريخ شاهدا دائما على انتصاره. pic.twitter.com/55nAwFvrMC

— جول مصر (@goaleg) February 10, 2019 وحرصت إدارة النادي على دعم شكوى الأهلي بخمسة مستندات رسمية تؤكد على أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية رسميٌّ وليس تنسيقيًا حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة.

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وأرسلت إدارة النادي أيضًا الشكوى للجنة الأوليمبية، صباح اليوم، بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6-2-2019.