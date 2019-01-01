الأهلي يرتب سفر سعد سمير لألمانيا لإجراء جراحة وتر أكيلس

إصابة سعد سمير ضربة جديدة لدفاع الأهلي

كشف الأهلي عن ترتيبات إجراء سعد سمير لجراحة عاجلة بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

سعد سمير تعرض لقطع في وتر أكيلس بعد عودته من إصابة قوية في الرباط الصليبي، حيث سيغيب مجددًا ما يقرب من الـ9 أشهر.

ويتواصل النادي الأهلي في الوقت الحالي ببعض الأطباء في ألمانيا من أجل تنسيق موعد العملية الجراحية خلال الساعات المقبلة.

وأجرى سعد سمير أشعة على قدمه التي تورمت بشكل كبير بعد الإصابة، أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس، لتكون صدمة جديدة لدفاع الأهلي واللاعب نفسه.

وكان محمود جنش حارس مرمى الزمالك قد تعرض لنفس الإصابة وغاب ما يقرب من 6 أشهر حتى الأن وشارك مؤخرًا في تدريبات الكرة.

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ويسعى الأهلي في الوقت الحالي الاستقرار على الطبيب الذي سيجري الجراحة في قدم سعد سمير في أحد مستشفيات ألمانيا.

ويعاني الأهلي من الإصابات في خط الدفاع بشكل خاص، بعد إصابة سعد سمير وتجدد إصابة رامي ربيعة، ومحمود متولي عائد مؤخرًا وأيضًا ياسر إبراهيم.