الأهلي يدرس حل أزمة الإصابات بـ3 خطوات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي، في البحث عن حلول لمواجهة أزمة الإصابات التي يتعرض لها لاعبي الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية.

الأهلي يعاني يوميًا من الإصابات داخل صفوفه، آخرها إصابة محمد محمود لاعب وسط الفريق، بقطع في الرباط الصليبي بالركبة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي يبحث 3 خطوات من أجل اتخاذها، لتجنب الإصابات داخل صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

💬سيد عبد الحفيظ: الإصابات باتت فرض عين بـ #الأهلي، نحتاج مزرعة عجول للتخلص منها. pic.twitter.com/j74hZQ35vJ — جول مصر (@goaleg) January 9, 2019

إدارة الأهلي تبحث إجراء تعديلات على الجهاز الطبي للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، لكي يتم مواجهة تلك الإصابات.

كما يبحث الأهلي مشكلة أرضية ملعب مختار التتش، الذي يخوض الفريق عليه تدريباته، وكيفية تطويره لكي يكون أفضل خلال الفترة القادمة.

والخطوة الأخيرة هو بحث النواقص داخل صالة التدريبات البدنية بالنادي الأهلي، من أجل توفير كل ما تحتاجه لمساعدة اللاعبين بشكل أفضل.