الأهلي يدرس إقالة جويدي والبحث عن بديل

هل يرحل جويدي بعد مباراة أحد بالدري السعودي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تدرس إدارة نادي أهلي جدة، إقالة الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني للفريق، بعد مباراة الفريق المقبلة أمام أحد بالدوري والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أنه بالرغم من تأكيد عبد الله بترجي رئيس الأهلي بأن جويدي مستمر، إلا أن فكرة الإقالة تم طرحها بإدارة النادي، وبدأ البحث عن بدائل.

إدارة الأهلي تفكر في إسناد مهمة تدريب الفريق إلى يوسف عنبر حال إقالة جويدي، وذلك بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

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تذبذب نتائج الأهلي ليس السبب الرئيسي في الرغبة في إقالة جويدي، حيث أنه رفض تعيين يوسف عنبر مساعدًا له، بدلًا من فهد مدهش مساعده الحالي.

كما اختلف جويدي مع زكي الصالح المرشح الأقرب لمنصب مدير الكرة خلال اجتماع بينهما في مقر النادي، وذلك على الجوانب الإدارية والفنية.

وبدأ مسؤولو الأهلي في دراسة ملفات بعض المدربين الأجانب، تمهيدًا للتفاوض معهم خلال الفترة المقبلة، قبل إقالة جويدي.