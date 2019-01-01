الأهلي يخسر جيرالدو أمام المقاصة

الشياطين الحمر يلاقوا الاتحاد السكندري حاليًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد غياب الأنجولي جيرالدو؛ جناح أيمن الأهلي المصري، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر للمقاصة، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

الشياطين الحمر من المقرر أن يلاقوا الفريق الفيومي في التاسع من إبريل الجاري، على استاد السلام.

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ويأتي غياب الأنجولي إثر حصوله على الإنذار الثالث اليوم الثلاثاء، خلال مواجهة الاتحاد السكندري، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الـ27.

الأنجولي كان قد حصل على إنذارين من قبل خلال مواجهتي سموحة وإنبي، قبل أن يحصل على الثالث في الدقيقة 14 أمام زعيم الثغر.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب جاليًا برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين على الزمالك صاحب الصدارة.