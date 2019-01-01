الأهلي يختتم مرانه الأخير لمواجهة شبيبة الساورة ومتابعة خاصة لعلي معلول

اللاعب قد اكتفى أمس بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب الجري حول الملعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يختتم النادي الأهلي المصري عصر اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويشهد مران اليوم اطمئنان الجهاز الفني على التونسي «علي معلول» قبل مشاركته في مران اليوم الجمعة والذي يأتي استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

وكان اللاعب قد اكتفى أمس بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

رئيس نادي الزمالك يطالب لاعبي الفريق بالفوز في مباراة نصر حسين داي، رغم أن التعادل يؤهل الفريق للدور القاد ولكن لا بديل عن الفوز ⚪️🔴 pic.twitter.com/X7Xx8Gc9XC — جول مصر (@goaleg) March 15, 2019

ًويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، حيث يشهد المران وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لمواجهة بطل الجزائر غدا.

رئيس الزمالك يُحذر اللاعبين من التعادل أمام نصر حسين داي

ويحتاج النادي الأهلي للفوز في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حتى يضمن بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة القارية.