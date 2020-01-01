الأهلي يخاطب الاتحاد السعودي لتبديل ساريتش آسيويًا

الاتحاد الآسيوي سيرفض طلب الأهلي.

خاطبت إدارة النادي الأهلي، اتحاد الكرة السعودي، بملف متكامل عن إصابة البوسني إلفيس ساريتش، لاعب الراقي، من أجل تسجيل لاعب أجنبي آخر بدلًا منه في القائمة الآسيوية.

ساريتش تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي أمام الرائد، بالجولة 30 "الختامية"، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الأهلي تنتظر اليوم أو غدًا السبت كحد أقصى، من أجل الحصول على الرد النهائي، بشأن إبعاد ساريتش من القائمة الآسيوية للفريق.

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ولكن الاتحاد الآسيوي قد يرفض طلب الأهلي، بسبب لوائح وقوانين البطولة التي لا تسمح بتغيير لاعبين بسبب الإصابة، مهما كان نوعها ومدة غياب اللاعب، بعد رفع القائمة.

ومن المقرر أن يخضع ساريتش لفحصًا طبيًا في أكاديمية إسباير بقطر، من أجل التأكد من الإصابة التي تم تشخيصها في مدينة جدة، بقطع في الرباط الصليبي، وحاجته إلى عملية جراحية.

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وغادرت بعثة الأهلي مساء أمس الخميس إلى قطر، من أجل استكمال مباريات دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب الأهلي أولى مبارياته أمام الشرطة العراقي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات.