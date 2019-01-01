الأهلي يخاطب الاتحاد الأفريقي لتأجيل مواجهته أمام صن داونز

المارد الأحمر وصل لربع النهائي متصدرًا مجموعته ويبحث عن مواصلة المشوار أمام الفريق الجنوب أفريقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، إلى تأجيل مواجهة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي بذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المباراة حدد لها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الخامس من إبريل المقبل موعدًا لها بجنوب أفريقيا.

وأعلن الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي، يجري اتصالات مع كاف من أجل طلب تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة فقط لتقام في السادس من إبريل، نظرًا لظروف الطيران.

عبد الحفيظ أوضح عدم وجود رحلة طيران مناسبة للسفر إلى جنوب أفريقيا، بجانب ارتباط المارد الأحمر بخوض مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المحلي في الثاني من إبريل.

الأهلي × صن داونز - ندية بطلها الأحمر وبشرى سارة لجمهور الشياطين الحمر

وقال مدير الكرة: "هناك صعوبة كبيرة في إقامة مواجهة صن داونز في 5 إبريل، خاصةً أن الفريق يصل إلى جنوب أفريقيا في 5 من الشهر نفسه، أي قبل المباراة بـ24 ساعة فقط، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على اللاعبين، نظرًا لرحلة السفر الشاقة وعدم حصولهم على الراحة اللازمة"

واختتم: "أتمنى أن يراعي الاتحاد الأفريقي الظروف التي يمر بها الأهلي، ويوافق على طلب التأجيل ليوم واحد فقط".

يذكر أن الشياطين الحمر تأهلوا إلى ربع النهائي بعدما تصدروا مجموعتهم برصيد 10 نقاط، بينما حل الفريق الجنوب أفريقي ثانيًا بمجموعته بعشر نقاط أيضًا.