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الدوري المصري الممتاز

الأهلي يحيي الذكرى السابعة لضحايا ملعب بورسعيد

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مجلس الأهلي وقائدو الفرق الرياضية يضعون أكليل الزهور على النصب التذكاري
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، صباح اليوم الجمعة، على إحياء الذكرى السابعة لضحايا أحداث ملعب ستاد بورسعيد.

72 مشجعًا أهلاويًا لقوا حتفهم، ضحية أحداث ستاد بورسعيد، خلال مباراة الأهلي والمصري، التي أقيمت بالدور الأول من الدوري الممتاز، عام 2012.

الموقع الرسمي للأهلي أصدر بيانًا عن زيارة أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، ووضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لهم جاء كالآتي:

"حرص النادي على إحياء وفاة 72 شهيدا من خيرة شباب أبناء جماهيره؛ للتأكيد على أن الأهلي لم ولن ينسى شهداءه، وأن ذكراهم ستظل دائما وأبدا محفورة في قلوب وعقول النادي الأهلي ومسؤوليه".

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وتقدم الوفد محمود الخطيب رئيس الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، ومارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وحسام عاشور قائد الفريق، والأجهزة الفنية وقائدو الفرق الرياضية في كل الألعاب.

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