الأهلي يحصل على موافقة أمنية بزيادة جماهيره في مواجهة الساورة

الأهلي المصري يحصل على موافقة أمنية من قبل وزارة الداخلية من أجل زيادة عدد جماهيره في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري بدوري الأبطال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن النادي الأهلي المصري عن نجاحه في الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لزيادة عدد جماهيره في مواجهة فريق شبيبة الساورة الجزائري.

جاء هذا في بيان أصدره العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، حيث أكد أن الأهلي قد تلقى خطاب الموافقة الرسمية من قبل الجهات الأمنية.

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ووافقت وزارة الداخلية المصري على زيادة عدد الجماهير في المباراة من 10 آلاف لـ 15 ألف متفرج في اللقاء الذي سيقام في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد الأهلي لاستضافة شبيبة الساورة يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويخوض الأهلي المواجهة بغرض واحد فقط وهدف لا غنى عنه ألا وهو تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة الغائبة عن خزائن نادي القرن الإفريقي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في المجموعة خلف شبيبة الساورة وتحقيقه للفوز يوم السبت القادم يصعد به في المركز الأول.