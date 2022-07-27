تبعات هبوط الأهلي مستمرة .. وفاة مشجع جديد بعدما اتهم النفيعي بإعيائه

رغم مرور شهر على الهبوط إلا أن تبعات الصدمة لم تنته بعد

لا يزال بعض من جمهور الأهلي السعودي لم يستوعب بعد هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، ويستمر الضحايا في السقوط ما بين مرضى وأموات.

الراقي يهبط لأول مرة في تاريخه:

في أواخر يونيو الماضي، صُدم جمهور الأهلي بهبوط الفريق رسميًا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

هبوط الراقي جاء بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، ولم يفلح في الهروب من الشبح الذي طارده طوال الموسم.

هذا الهبوط لم يغير في الأهلي شيئًا، إذ يستمر ماجد النفيعي رئيسًا للنادي، وموسى المحياني مديرًا تنفيذيًا للكرة، رافضين الرحيل، ولم تتم إقالة المدرب روبرت سيبولدي.

وفاة مشجع أهلاوي جديد:

منذ هبوط الراقي، ونسمع بين الحين والآخر عن دخول أحد جماهيره للمستشفى في حالة إعياء، منهم من ينجو، وقلة فقدت حياتها من الصدمة.

بالأمس، أعلن الإعلام الأهلاوي وفاة عاشق جديد، هو نايف البيشي؛ الشهير بـ"أبو رهف"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

المشجع الراحل كان قد اتهم من قبل ماجد النفيعي بالتسبب في إعيائه، وتحديدًا في الثامن من يوليو الجاري، إذ نشر صورته من داخل إحدى المستشفيات، معلقًا: "كله منك يا نفيعي الله لا يوفقك لا دنيا ولا آخرة".

وقبل سبعة أيام فقط، تمنى أبو رهف الموت وألا يرى الأهلي يمر بما يمر به حاليًا، فكتب: "اعمل اي في الدنيا بعدك يالاهلي الدنيا دي ولا تسوى حاجه يالاهلي، سيدي ولى العهد حفظه الله الاهلي وجماهيره تناشدك تعبنا اتمنى الموت ولا اشوف عشقي الاهلي يسقط".

وقام عدد من مشاهير الأهلي بنعي الراحل، منهم الإعلامي سامي القرشي والمشجع الكبير بدر تركستاني.