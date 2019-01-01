الأهلي يحدد 3 مطالب في الاجتماع الفني لمواجهة فيتا كلوب

الفريق الأحمر سيخوض المباراة بزيه الأساسي دون أي تغيير

اتفق الجهاز للفني للنادي الأهلي المصري، على بعض الترتيبات لمباراته مع فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحل ضيفاً على فيتا كلوب باستاد الشهداء غداً السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

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الفريق الأحمر أجرى اجتماعاً فنياً اليوم، وأسفر عن ارتداء الزي التقليدي الأحمر والأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر بالكامل.

وأما فيتا سيلعب بالزي البترولي والطاقم الأخضر بالكامل للحارس، على أن يحضر الفريقان إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف.

وحدد الأهلي طلبات له خلال الاجتماع جاءت كالتالي:

تخصيص مكان مؤمن للاعبي الفريق الخارجين من قائمة المباراة، زيادة التأمين المكلف بحراسة حافلة الأهلي من فندق الإقامة وحتى ملعب المباراة، وتخصيص مدرج بالكامل لجماهير الأهلي المنتظر حضورها لمشاهدة اللقاء.

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وطلب أيضاً المنسق الأمني المكلف من الاتحاد الأفريقي تعزيزات أمنية لمرافقة بعثة الأهلي، وعدم الاكتفاء بالدراجات البخارية المرافقة للفريق.

يذكر أن الأهلي يتصدر المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن سيمبا التنزاني، بينما يأتي فيتا كلوب بالمركز الرابع بأربع نقاط.