الأهلي يحدد 10 جنيهات سعرًا لتذاكر لقاء صن داونز

هل يحقق الأهلي المفاجأة ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، سعر تذكرة مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والمقرر لها بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيواجه صن داونز مساء يوم السبت المقبل 13 أبريل الجاري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن إدارة القلعة الحمراء مبلغ 10 جنيهات سعرًا للتذكرة في مباراة الفريق أمام صن داونز.

مجلس إدارة #الأهلي يحدد مبلغ عشرة جنيهات لبيع تذاكر مباريات الفريق أمام صن داونز.🧐 pic.twitter.com/xegmeMGl9a — جول مصر (@goaleg) April 8, 2019

إدارة الأهلي تسعى للتيسير على جماهير القلعة الحمراء، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد منهم لحجز تذاكر المباراة.

محمود الخطيب رئيس الأهلي، كان قد أرسل خطابًا إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، طلب خلاله السعة الكاملة لملعب الجيش ببرج العرب.

الفريق الأحمر كان قد خسر مباراة الذهاب أمام صن داونز بخمسة أهداف دون مقابل، ليحتاج الفوز بفارق 6 أهداف للصعود إلى نصف النهائي.