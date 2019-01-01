الأهلي يحدد موقفه من رحيل أجايي في الصيف

أجايي من أبرز المحترفين في الأهلي بالفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مصير النيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد أجايي من المحترفين المميزين في الفترة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز، وهدفًا لأكثر من نادي إذا فكر الأهلي في بيعه خلال الصيف.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي تلقى إخطار من لجنة التخطيط برفضها رحيل أجايي.

وأشارت التقارير أن اللجنة متمسكة باللاعب وتواجده في الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز رفقة الأهلي لما يمتلكه من إمكانيات مميزة.

وتلقى أجايي في الفترة الأخيرة بعض العروض للرحيل عن الأهلي من ضمنها عروض من الدوري البرتغالي، حيث يميل اللاعب إلى المغادرة.

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وينافس الأهلي في الوقت الحالي على بطولتي الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر في الموسم الحالي بعد كأس الأمم الإفريقية.