الأهلي يحدد موعد مباراة الإياب أمام بطل السودان

الأهلي يسعى للظهور بشكل جيد في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حدد الأهلي موعد مباراته أمام أطلع برا بطل جنوب السودان، في الإياب، ضمن دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة أطلع برا الأسبوع المقبل في مباراة الذهاب على ملعب "برج العرب"، ويسعى لانطلاقة مميزة في البطولة الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي حدد يوم 23 أغسطس الجاري لمواجهة الإياب أمام أطلع برا، حيث ستقام بمصر أيضًا.

وكان الأهلي قد اتفق مع الفريق السوداني على خوض المباراتين في مصر على ملعب "برج العرب"، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل في تمام السابعة مساءً.

ويسعى الأهلي لتحقيق انطلاقة جيدة في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، على أمل أن يتوج باللقب والعودة لمنصات التتويج مرة أخرى.

وكان الأهلي قد ضم كلًا من أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود متولي.