الأهلي يحتج على اتجاه الأمن لإقامة مباراته ضد بيراميدز دون جمهور

بيان رسمي صادر من النادي المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الأهلي وفي بيان رسمي احتجاجه على إقامة مباراته ضد بيراميدز يوم الخميس القادم في الدوري المصري دون حضور جماهيري.

وكانت أنباء قد أثيرت حول اتجاه الأمن لإقامة المباراة دون جمهور، ليستبق النادي المصري الإعلان الرسمي عن هذا الأمر بالتأكيد على رفضه لذلك عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة في البطولة.

وفيما يلي بيان الأهلي بالكامل ..

"فوجئت إدارة النادي بإتجاه لدى الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المقرر لها الخميس على ملعب بتروسبورت بدون حضور جماهيري وهو الأمر الذي يتنافى تمامًا مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، كما أن الموافقة الأمنية على عودة الجماهير للمدرجات هذا الموسم كانت خاصة بجميع الاستادات ما عدا ( الدفاع الجوي – الكلية الحربية – المكس ) واختار نادي بيراميدز ملعب الدفاع الجوي في المباراة الأولى واحتفظ بحقه في إقامة المباراة بدون جمهور، لكن مباراة الخميس هي مملوكة للنادي الأهلي وتقام على ملعب بتروسبورت المسموح فيه بالحضور الجماهيري، فضلاً عن أن نادي الزمالك المنافس الأقرب للأهلي سبق وأن واجه نادي بيراميدز على نفس الملعب وبحضور جماهيره.

الأمر الأهم ان السلوك الرائع والتشجيع المثالي والإلتزام اللا محدود لجماهير الأهلي التي تواجدت بعشرات الآلاف في مباراة صن داونز الأخيرة يدعو لأحقية هذه الجماهير في حضور مباريات فريقها خاصًة انها ضربت المثل والقدوة في كل معاني الروح الرياضية.

ومن جانبه قام العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بإبلاغ الجهات الأمنية بإحتجاج النادي الأهلي على هذا الإتجاه بإقامة المباراة المشار إليها بدون حضور جماهيري للحفاظ على حقوق ناديه.

وأضاف ان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يجري اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية لحل هذه الأزمة خاصة وان مصر تستعد لاستقبال اكبر حدث رياضي في القارة الإفريقية باستضافة كأس الامم ٢٠١٩ في يونيو القادم".

يُذكر أن الأهلي يتصدر الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن منافسيه الزمالك وبيراميدز، لكن النادي الذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ لعب مباراتين إضافيتين.