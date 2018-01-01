الأهلي يجهز دجانيني لمواجهة الهلال

فيسبوك تويتر عبده الليثي

بدأ دجانيني تفاريس، مهاجم أهلي جدة السعودي، المشاركة في تدريبات الفريق مساء أمس الخميس، استعدادًا للعودة للتواجد في تشكيل العالمي.

وكان دجانيني غاب عن أهلي جدة لفترة في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأخلت بهجوم الأهلي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأهلي يسعى لتجهيز دجانيني لمواجهة الهلال الخميس المقبل في منافسات الدوري السعودي. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

تحليل | كيف تعلم سسكا موسكو درس إقصاء روسيا لإسبانيا من كأس العالم 2018؟

لماذا لا يحتفل محمد صلاح بأهدافه مع ليفربول في الفترة الأخيرة؟

كهربا.. صاعق الزمالك الهجومي!

ويواجه الأهلي نظيره الشباب، ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين غدًا السبت.

ويسعى الأهلي لإيقاف نزيف النقاط في الفترة الأخيرة بتحقيق الفوز في مباراتين قويتين أمام الشباب ومن ثم الهلال.

إقرأ أيضًا - تقارير - بيبي يقترب من اتحاد جدة السعودي

وتعادل الأهلي مع نظيره الفيحاء والرائد على التوالي، وأيضًا أمام وفاق سطيف الجزائري بالبطولة العربية حيث أي سقوط للأهلي قد يرحل جويدي على إثرها.