الأهلي يجري تدريبه الأول في الكونغو استعدادًا لفيتا كلوب

الأهلي يخوض أول تدريب استعدادًا لفيتا كلوب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أدى فريق النادي الأهلي تدريبه الأول اليوم في الكونغو الديمقراطية، على ملعب الشهداء، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب.

الأهلي سيحل ضيفًا على فيتا كلوب مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

الأوروجوياني مارتين لاساراتي بدأت تدريبات الأهلي بمحاضرة فنية كانت مدتها 10 دقائق، تحدث خلالها مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية التي تخص المباراة.

📆 مواجهات قوية تنتظر نجومنا المحترفين في كافة الدوريات الكبرى بأوروبا 🔥



كل التوفيق للاعبينا 🙏🙌 pic.twitter.com/D0NPrRAARY — جول مصر (@goaleg) March 7, 2019

أليخاندرو مخطط الأحمال البدنية، قاد تدريبات الفريق البدنية والاستشفائية للاعبي الفريق الأحمر، والتي استمرت لمدة 15 دقيقة، للتخلص من إرهاق السفر.

وخاض علي لطقي ومحمد الشناوي، لتدريبات بدنية، تحت قيادة طارق سليمان، حيث قام بتدريبهما على الكرات العرضية، والتصدي للتصويبات من خارج منطقة الجزاء.

الأهلي يحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فيتا كلوب المركز الرابع والأخير بـ4 نقاط.