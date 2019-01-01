الأهلي يتلقى عروضًا من أجل مؤمن زكريا

مؤمن زكريا فسخ تعاقده مؤخرًا مع أحد السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عاد مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي إلى القاهرة بعد فسخ التعاقد مع نادي أحد السعودي مؤخرًا، للانتظام في تدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكان مؤمن زكريا قد فسخ تعاقده مع أحد بعد خلافات كبيرة مع إدارة النادي خلال الأيام القليلة الذي تواجد بها لاعب الأهلي بين جدرانه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن اللاعب سيتواجد في التدريبات خلال الفترة المقبلة مع النادي الأهلي منتظرًا لعقد إعارة.

وهناك بعض الدوريات لم تغلق بها فترات القيد في الوقت الحالي حيث يسعى مؤمن زكريا في الحصول على عرض حتى نهاية الموسم الجاري.

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وبالفعل أكدت مصادر مؤخرًا على تلقي الأهلي عروضًا من بعض الأندية بدوريات لم تغلق باب القيد حتى الأن للحصول على خدمات مؤمن زكريا أبرزها الدوري الفنلندي.