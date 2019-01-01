الأهلي يتعادل سلبيًا أمام المتحدة قبل معسكر إسبانيا

بعثة المارد الأحمر تطير بعد غدٍ إلى معسكر خارجي بإسبانيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خاض الأهلي المصري مساء اليوم الأربعاء، مباراته الودية الأخيرة قبل خوض معسكر خارجي أمام فريق المتحدة، على استاد مختار التتش.

الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للشياطين الحمر بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: علي لطفي في حراسة المرمي أمامه باسم علي ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، وفي خط الوسط، هشام محمد وعربي بدر، وفي الأمام، جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو جمال.

وفي الشوط الثاني دفع بكل من: ناصر ماهر، ووليد أزارو، وحمدي فتحي، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وعمرو السولية، واحمد حمودي، وأحمد طارق سليمان، وميشو عمارة، واسلام محارب، ومصطفى عزت.

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وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، حيث لم ينجح أي منهما في الوصول إلى مرمى الآخر، رغم امتداد المباراة إلى 135 دقيقة بالاتفاق بين الجهازين الفنيين.

يذكر أن بعثة الأهلي تطير بعد غدٍ الجمعة إلى إسبانيا، لخوض معسكر إعدادي يتخلله ثلاث مباريات ودية أيام 7 و11 و15 من الشهر الجاري.

ويتبقى للشياطين الحمر مباراتين في الدوري المصري الممتاز أمام المقاولون العرب والزمالك، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق ست نقاط عن منافسه على اللقب الزمالك، والذي يتبقى له ثلاث مؤجلات.